BARONISSI. SINISCALCO: “ORDINANZA ACQUA ? PAGHIAMO GLI ERRORI DI CHI ERA NELL’AUSINO”

“L’ordinanza del Sindaco Petta contro le spreco dell’acqua è la conseguenza delle politiche fallimentari di anni di amministrazione a guida PD e dei suoi “nominati” all’interno dell’Ausino. Tra i primi atti della neo Sindaca Anna Petta, vediamo il provvedimento del 28.06.2028, con il quale ha ordinato “a tutti i cittadini di non utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione, per usi diversi da quello civile/domestico…” Apprezziamo l’invito, in via generale, ad un uso consapevole e parsimonioso di un bene primario come l’acqua, tuttavia non condividiamo lo stringente sacrificio richiesto ai cittadini a fronte di tariffe idriche elevate che, di per sé, già sono atte ad escludere qualunque spreco! Cosi ha esordito il consigliere di Fratelli D’Italia Tony Siniscalco.

Sarebbe opportuno, invece, – prosegue Siniscalco- sapere quali azioni ha portato avanti il consigliere del consorzio Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, espressione del PD, nei 5 anni in cui ha seduto nel consiglio di amministrazione.

Ci chiediamo come mai la stessa attenzione che oggi si ha per la tutela dell’acqua nel periodo estivo- momento in cui la popolazione tra latro ne ha maggior necessità- non sia stata prestata per la manutenzione della rete idrica che presenta una ininterrotta dispersione di acqua lungo tutte le tubature “colabrodo”!