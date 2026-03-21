ADDIO A PAOLO CIRINO POMICINO, VOLTO STORICO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN CAMPANIA

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++++ADDIO A PAOLO CIRINO POMICINO, VOLTO STORICO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN CAMPANIA

E’ morto l’ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all’età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. ”Si’ vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c’è l’ha fatta”, dice all’Adnkronos l’esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: ”La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E’ stato un grande leader”. Pomicino è nato a Napoli, il 3 settembre 1939.

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