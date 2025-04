AGROPOLI. L’APPELLO DI ADAMO COPPOLA: “DOBBIAMO ANDARE OLTRE L’AMMINISTRAZIONE MUTALIPASSI”

Lo scrive Adamo Coppola, ex Sindaco del Comune di Agropoli.

Dobbiamo e possiamo renderlo ancora più attrattivo, investendo in spazi strategici per attività commerciali, eventi e nuove idee imprenditoriali.

Il Comune può fare la differenza! Con una pianificazione strategica e incentivi mirati per chi decide di trasferire qui la propria attività, possiamo trasformare il cuore di Agropoli in un luogo vivo e dinamico, capace di tornare ad attrarre residenti, turisti e investitori.

Perché non pensare ad un gestione diretta degli spazi da parte del Comune? L’Ente potrebbe prendere in carico i locali evitando aperture di negozi “indiani” e rendendoli accessibili anche ad idee innovative come i temporary store. Ristoranti, negozi artigianali e boutique arricchirebbero l’offerta.