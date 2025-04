ALBERICO GAMBINO (FDI): “DA LUCIA ANNUNZIATA PAROLE FORTI SU UCRAINA, IL PD SI DISSOCIA?”

“Alla luce di tali affermazioni, chiediamo alla stessa Lucia Annunziata: se davvero fosse in possesso di informazioni non note alle istituzioni competenti, le condivida immediatamente con le autorità preposte, perché in gioco non c’è soltanto la vita di un leader democraticamente eletto, ma la sicurezza dell’intero continente. Si tratta di parole inaccettabili e irresponsabili: anche qualora disponesse di simili informazioni, divulgarle pubblicamente in questo modo è un atto gravissimo, che non solo mette a repentaglio la credibilità delle istituzioni europee, ma rischia di offrire pericolose sponde propagandistiche ai nemici della libertà e della democrazia”, aggiunge GAMBINO.