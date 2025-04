REGIONALI 2025. IPOTESI DE LUCA CANDIDATO AL CONSIGLIO REGIONALE CON UNA CIVICA

E se il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alle prossime elezioni regionali, si candidasse al Consiglio Regionale in una civica, magari in tutte le Province per fare incetta di voti e diventare il Consigliere Regionale con il maggior numero di preferenze ? E’ una ipotesi che, da qualche giorno, circola con insistenza negli ambienti del Pd, sia a Roma che a Napoli: una strada di uscita piu’ che dignitosa nella difficile e complicata trattativa in corso tra De Luca ed i vertici Nazionali del Partito Democratico. Non solo: ottenendo un numero record di preferenze, De Luca non potrebbe essere lasciato fuori dal futuro Governo Regionale, con un ruolo di assoluto spicco nella Giunta del nuovo Presidente, sempre che sia il centro sinistra a vincere le elezioni regionali. De Luca Vice Presidente della Giunta ed Assessore alla Sanità ? Chissà. è tutto da vedere.

