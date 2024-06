ALBERICO GAMBINO (FDI): “SU MIA ELEZIONE PESO POLITICO DI CIRIELLI. I VOTI DI PAGANI ? SONO OLTRE IL 50% DEI VOTANTI”

Alberico Gambino, primo degli eletti in FDI dopo Giorgia Meloni: accanto alla soddisfazione per l’elezione al Parlamento Europeo c’è anche il peso politico sul suo nome.

“Certo, ed e’ evidente. C’e’ il peso politico, innanzitutto del Vice Ministro Edmondo Cirielli che mi ha sostenuto più di quanto sostiene se stesso quando e’ candidato nelle sue battaglie elettorali, inoltre c’e’ il peso politico degli elettori del Sud che con il loro largo consenso hanno manifestato evidentemente di non essere contenti di questa Europa e di voler essere rappresentati ancora di piu dando fiducia a Fratelli d’Italia che per loro e’ diventato sinonimo di stabilita di Governo, di rispetto per il popolo e amore per l’Italia e ora piu che mai di capacita di cambiare anche l’Europa grazie a Giorgia Meloni ritenuta tra i piu autorevoli leader di Stato del mondo. Per quanto attiene invece al mio personalissimo peso politico, posso affermare che e’ un riconoscimento alla mia disponibilita’, al mio saper ascotare tutti ma soprattutto al mio pragmatismo. Chi mi ha conosciuto sa che prendo solo impegni che sono in grado di mantenere facendo il massimo per soddisfarli e che assolvo attivita che posso realizzare con tutte le mie forze. Questo mi rende autentico e affidabile agli occhi di tutti. Questa e’ la politica per la quale mi impegno”

Preferenze ottenute in tutto il Collegio ma, di certo, spicca il dato della sua Pagani. Che valore hanno gli oltre 5mila voti ottenuti nel comune dell’Agro ?

“Hanno il valore dei Paganesi che mi sostengono e mi hanno sostenuto nella buona e cattiva sorte da oltre 20 anni. Hanno anche il valore di un grande orgoglio, del mio, perchè ancora una volta mi vedo riconosciuto e cosa ancora più importante, conosciuto come persona e nel mio più profondo. Non sono i 5.000 voti in se che mi rendono orgoglioso ma il fatto che essi rappresentano il 50% dei votanti. Chi può essere più felice e soddisfatto di me?”