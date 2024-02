ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ARRIVA IL TESTO PER LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL COVID

L’ultimo atto spetta alla Camera dei Deputati: dal 13 Febbraio in Aula, dopo l’ok del Senato, si discuterà della istituzione di una commissione speciale d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid 19, finita nelle mani del Governo Conte 2 ed, in parte, di quello di Mario Draghi. La Commissione d’inchiesta, contro la quale il Movimento 5 Stelle ed in particolare l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno già espresso una ferma contrarietà, si dovrà occupare, in modo particolare, degli aspetti legati alla costituzionalità dei provvedimenti d’urgenza – soprattutto i famosi DPCM – per la gestione dell’emergenza sull’intero territorio nazionale a partire dal marzo del 2020.

