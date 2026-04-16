ANCI CAMPANIA SPEGNE 50 CANDELINE. L’EVENTO A NAPOLI CON PIANTEDOSI, FICO E MANFREDI

Una giornata particolare, quella di oggi, per l’Anci Campania e per il neo Presidente Regionale Francesco Morra: a Napoli l’Associazione ha festeggiato i suoi 50 anni di vita, con un evento al quale hanno preso parte il Ministro dell’Interno Piantedosi, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente dell’Anci Nazionale.

“Oggi a Napoli” scrive Francesco Morra, ” abbiamo celebrato i 50 anni di ANCI Campania, un traguardo che rappresenta storia, impegno e futuro. Ringrazio il Magnifico Rettore Matteo Lorito, il Presidente nazionale Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Roberto Fico e il Ministro Matteo Piantedosi per la loro presenza e il contributo istituzionale. Ed ancora le sindache ed i sindaci che mai fanno mancare il sostegno. Come Presidente sento forte la responsabilità di guidare una comunità di Sindaci che ogni giorno rappresenta il primo presidio dello Stato sui territori. I Comuni sono il motore della Repubblica: è qui che si costruiscono coesione, sicurezza e sviluppo.

Da questo anniversario ripartiamo con ancora più determinazione, consapevoli che fare rete tra istituzioni non è una scelta ma una necessità, e che solo insieme possiamo dare risposte concrete alle nostre comunità.”