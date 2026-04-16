NEL COMUNE DI SARNO LA STORIA PRENDE VITA CON LA SFIDA ALLA CORTE ARAGONESE

A Sarno la storia cammina tra le strade e parla attraverso le nuove generazioni. È questo il cuore della seconda edizione di “Sarno. Sfida alla Corte Aragonese”, promossa dall’Associazione Sarnus e dal Comune di Sarno.

Questa mattina, il Borgo Terravecchia si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove passato e presente si sono incontrati grazie alla prima tappa dell’evento di rievocazione storica “Memorie di un Cantastorie”, realizzato con il coinvolgimento diretto degli studenti dell’I.I.S. “Enrico Fermi” – indirizzo Turismo, veri protagonisti dell’iniziativa.

Un viaggio immersivo nella storia, guidato proprio dagli studenti, autentici narratori del territorio, che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta della Sarno aragonese.

“Quest’anno abbiamo puntato sul coinvolgimento dei giovani della Generazione Z, inserendo, nell’ambito dell’iniziativa “Memorie di un Cantastorie”, un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto “Enrico Fermi” di Sarno, indirizzo turistico. Le studentesse e gli studenti sono stati protagonisti attivi, assumendo il ruolo di guide turistiche e accompagnando i visitatori alla scoperta della storia di Sarno”. Ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Sarnus, Giantommaso Esposito.

A rendere l’iniziativa particolarmente suggestiva è stata la presenza delle compagnie di rievocazione storica: i Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394, la Compagnia d’Arme “La Rosa e la Spada” e i Falconieri dell’Irno, Emian, Arcieri Doria.

Un viaggio multisensoriale che ha unito racconto, spettacolo e didattica, dove i giovani sono diventati i veri cantastorie contemporanei.

Il percorso si è concluso nel Chiostro di San Francesco, tra storia e rappresentazioni del passato.

A seguire, nell’Aula Consiliare del Comune di Sarno, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale di presentazione della seconda edizione de “La Battaglia di Sarno”, in programma l’11 e il 12 luglio.

Un momento istituzionale che ha sancito il legame profondo tra scuola, territorio e identità culturale.

“Si tratta di un evento di rievocazione storica che valorizza il territorio, l’identità e il senso di appartenenza. Un’iniziativa che, già alla prima edizione, ha riscosso un’importante attenzione e che, per questa seconda edizione, si presenta ancora più strutturata, grazie anche al coinvolgimento delle scuole, con gli studenti divenuti protagonisti attivi. “Sarno. Sfida alla Corte Aragonese” rappresenta inoltre un ulteriore impulso per la promozione turistica del territorio, fondato sulle radici storiche della città”. Ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante nel corso del suo intervento.

Tra le principali novità della seconda edizione figurano accampamenti militari, mercatini medievali e spettacoli di falconieri, giullari e artisti di ambientazione storica.

“L’evento si arricchisce di nuovi contenuti e spettacoli, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente. Anche in questa occasione guardiamo al futuro, puntando su un percorso di crescita e valorizzazione sempre più significativo. Ha dichiarato il Direttore Artistico Ennio Molisse.