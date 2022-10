ANDREA VOLPE IN PIAZZA PER IL BILANCIO DEI DUE ANNI DA CONSIGLIERE REGIONALE

Per il secondo anno consecutivo, Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Psi, torna in piazza, nella sua Bellizzi, per un confronto pubblico con i cittadini dopo due anni all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Un appuntamento, quello del prossimo 19 Ottobre, che si ripete dopo quello dello scorso anno quando, in piazza, il Consigliere Andrea Volpe arrivo’ insieme al Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Per quest’anno è stata già fissata la data: il confronto pubblico è in programma per mercoledi’ 19 ottobre a Bellizzi.

“L’impegno della Regione Campania per il territorio. Ci vediamo 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟭𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬 in via Antica 18 a Bellizzi.”

Questo il messaggio di invito che Andrea Volpe ha lanciato ai suoi sostenitori.

A due anni dall’inizio della legislatura, un nuovo momento di confronto per condividere le iniziative fatte e ragionare su quelle da realizzare.