ANDREA VOLPE (PSI): “DANNI ALLUVIONE, ORA C’E’ BISOGNO DELL’INTERVENTO DEL GOVERNO”

Si è appena conclusa la seduta del Consiglio regionale.

Tra i punti all’ordine del giorno anche la mozione, a firma di tutti i consiglieri regionali della provincia di Salerno, per la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità per il golfo di Policastro. L’alluvione ha creato seri problemi e danni molto rilevanti. La Regione è intervenuta per quel che ha potuto per le spese iniziali, ora c’è bisogno di risorse importanti da parte del Governo, che sono certo accoglierà la richiesta del nostro Presidente.

Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe.