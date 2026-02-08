ANGELICA SAGGESE: “NUOVA LEGGE COMUNI MONTANI, 43 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO ESCLUSI”

“La nuova bozza di Decreto della Legge sulla Montagna recepisce solo parzialmente le osservazioni avanzate dalla Regione Campania.

Il decreto individua 291 comuni campani classificati come montani, un dato che rappresenta un piccolo passo avanti rispetto alla precedente versione della bozza, ma che continua a presentare elementi di criticità: 43 comuni che erano inclusi in comunità montane risultano oggi esclusi a seguito del cambiamento dei criteri adottati.”
Lo scrive l’assessore Regionale Angelica Saggese, esponente di Casa Riformista. 
In particolare, la provincia più penalizzata è quella di Salerno, con ben 20 comuni esclusi, che vede così gravemente compromesso l’accesso ai fondi e agli strumenti di sviluppo destinati alle aree montane.
Diversi territori che vivono condizioni reali di isolamento e fragilità restano infatti esclusi dalla classificazione e dai conseguenti strumenti di sostegno.

Il punto centrale non è il numero complessivo dei comuni montani in Campania, ma la coerenza del riconoscimento rispetto alle reali fragilità dei territori.
I nuovi criteri continuano a lasciare fuori comuni che avrebbero ancora bisogno di questa classificazione.
Per questo la Regione Campania si impegnerà, nell’ambito delle proprie competenze, a tutelare i territori penalizzati e ad attuare strategie di correzione per garantire pari accesso alle opportunità di sviluppo.

