ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO (FI): “IRRISPETTOSA DEL LUTTO SCELTA DI DE LUCA DI VOTARE IL 23 NOVEMBRE”

“La decisione del Presidente De Luca di fissare le elezioni regionali per il 23 e 24 novembre rappresenta una scelta inopportuna e profondamente irrispettosa, che mortifica la memoria delle 2.914 vittime del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980”. Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia Avellino.

“Il 23 novembre è una data sacra per la nostra terra – prosegue D’Agostino – una giornata che ogni anno segna il ricordo di una delle più grandi tragedie che ha colpito il Mezzogiorno d’Italia. Trasformare questo giorno di memoria e raccoglimento in un momento di competizione elettorale significa non solo mancare di rispetto alle migliaia di vittime e ai loro familiari, ma anche dimostrare una totale insensibilità verso la storia e l’identità dell’Irpinia e delle aree interne della nostra regione”. Il Segretario provinciale di Forza Italia sottolinea come questa decisione riveli “una preoccupante distanza della Regione dai territori più fragili e dalle comunità che hanno maggiormente sofferto. L’Irpinia e le aree interne meritano rispetto e considerazione, non di vedere calpestata la propria memoria storica in nome di calcoli politici”.

“Forza Italia – conclude D’Agostino – chiede con forza al Presidente De Luca di riconsiderare questa scelta e di individuare una data diversa per le elezioni regionali, che non coincida con un giorno così doloroso per la nostra comunità. Il rispetto per le vittime e per i territori che hanno saputo rialzarsi dopo quella tragedia deve essere prioritario rispetto a qualsiasi altra considerazione di natura politica o organizzativa”.