ROBERTO FICO INCONTRA GLI ALLEATI: MENO LISTE E L’INCOGNITA DEL CODICE ETICO

E’ in programma per domani, a Napoli, la riunione tra il candidato Presidente del centro Sinistra Roberto Fico e gli esponenti dei partiti e dei movimenti che compongono la sua coalizione, ma, alla vigilia del primo confronto, qualche elemento sembra già emergere dal futuro dibattito. In primo luogo, una cura dimagrante sul numero delle liste: Roberto Fico starebbe pensando ad una coalizione tutta politica, con i simboli dei principali partiti del Centro Sinistra, rinunciando, addirittura, a quella che dovrebbe essere la lista del Presidente. Non mancano, pero’, le difficoltà di alcune liste nel reperire, sull’intero territorio regionale, candidature valide da proporre, anche per la grande forza attrattiva che i principali partiti stanno esercitando nei confronti dell’elettorato. C’è, poi, da comprendere quali saranno i confini politici e giuridici del famoso “Codice Etico”, il vademecum per la scelta delle candidature che Roberto Fico proporrà ai suoi alleati per arrivare all’obiettivo delle Liste Pulite. Su questo tema, anche dopo il Caso Ricci nelle Marche, ci sarà molto da discutere. E, con ogni probabilità, si tratterà anche di una discussione calda e lunga.

