ACLI SALERNO ACCOGLIE A BATTIPAGLIA L’ARRIVO DELLA CAROVANA NAZIONALE DELLA PACE

“Siamo davvero felici di ospitare la carovana e con essa la campagna “Peace at Work – Il lavoro costruisce la pace”, promossa dalle ACLI nazionali. Stiamo attraversando un momento complesso della storia perché le guerre condizionano la vita delle comunità e intere nazioni – dichiara Daniele Manzolillo, Presidente delle ACLI provinciali di Salerno.

«La carovana è un cammino collettivo che parte dal basso, per raggiungere scuole, fabbriche, cooperative, cantieri, università, ospedali, teatri, carceri e campi agricoli e denunciare con forza la logica tossica secondo cui la guerra fa bene all’economia e per riaffermare l’idea che pace, lavoro, accoglienza e giustizia sociale sono parte di un’unica visione di società».

Abbiamo scelto Battipaglia, capoluogo della Piana del sele, che porta con sé una storia di contraddizioni e di speranze. Una terra segnata da fatiche quotidiane, da disuguaglianze e ferite sociali, lavorative ed ambientali, ma anche da una ricchezza culturale, agricola e comunitaria che da sempre sa rigenerarsi. Abbiamo scelto un luogo inedito, la Moschea che è segno tangibile di una storia che si ripete ed appartiene a tutte le nazioni; la mobilità umana. Una presenza che simboleggia un paradigma: persone che si spostano, si radicano, portano con sé tradizioni e spiritualità, arricchendo il tessuto urbano. Uno spazio che diventa così occasione di incontro tra culture diverse, in cui la preghiera diventa anche strumento di incontro, dialogo ed apertura.

Ci ritroveremo intono al rito del tè, un semplice gesto quotidiano, ma custode del linguaggio universale dell’ospitalità che, in ogni cultura, apre la porta alla relazione con l’altro. In modo informale ma solenne ci ritroveremo con Mons. Alfonso Raimo, Vescovo Ausiliare Archidiocesi di Salerno e Presidente della Scuola di Dialogo Interreligioso – Cecilia Francese, Sindaca di Battipaglia – Mariano Vitale, direttore Ufficio diocesano ecumenismo e dialogo interreligioso – Gianfranco Macri, Ordinario DISPC Università Studi di Salerno – Silvio Cossa, referente provinciale Comunità Bahai, Giuseppe Palatucci, ministro di culto dell’Istituto buddista Soka Gakkai – Antonio Celenta, Pastore Chiesa evangelica di Battipaglia e Balwinder Singh, Presidente della Comunità Sikh presente radicate nel territorio, con cui intrecciare esperienze, condividere riflessioni, raccontarci impegni e costruire fiducia.

A rappresentare le Acli nazionali nella tappa ci saranno Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale e Gianluca Mastrovito, delegato nazionale delle Acli per le politiche immigrazione ed Accoglienza che di Battipaglia è cittadino.

“Sono onorato di accogliere l’iniziativa nella mia città. Abbiamo scelto il dialogo, quale ingrediente necessario alla costruzione della Pace. E’ necessario conoscersi, parlarsi, riconoscersi nelle diversità. La Pace – afferma Gianluca Mastrovito – come ricordava papa francesco è “artigianale”. Non la costruiscono solo i potenti con le loro scelte e i loro trattati internazionali; la costruiamo anche noi, nelle nostre case, in famiglia, tra vicini di casa, nei luoghi dove lavoriamo, nei quartieri dove abitiamo. La costruiamo aiutando chi è più fragile, chi perde un lavoro, chi è malato, visitando un anziano solo, accogliendo chi fugge da guerre e carestie, rispettando la Terra maltrattata.