ANTONIO ANASTASIO NOMINATO CONSULENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, questa mattina ha nominato Antonio Anastasio quale consulente della Commissione, anche per il lavoro svolto in precedenza presso gli uffici di Montecitorio. Per Anastasio si tratta di un incarico importante e prestigioso in un settore nel quale – quello delle Finanza – il Governo Meloni ha dimostrato di voler agire in maniera efficace e concreta, anche per riequilibrare i rapporti tra Banche e cittaddini.

