ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “DE LUCA? NO AL TERZO MANDATO. C’E’ BISOGNO DI ARIA NUOVA ANCHE A SALERNO”

Il deputato di Azione Antonio D’Alessio, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, chiude la porta ad un terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ribadendo la necessità di aprire ad una nuova classe dirigente anche per le prossime comunali di Salerno. D’Alessio, prendendo le distanze dalle dichiarazioni dei responsabili regionali del partito di Carlo Calenda, definisce chiusa l’esperienza di De Luca in Regione Campania, aprendo all’ipotesi di un campo largo, con un programma nuovo e con un nome che possa essere la sintesi di tutte le diverse sensibilità politiche in campo.

Stesso discorso, portato avanti da D’Alessio, anche per le prossime elezioni amministrative, a cominciare dalle Comunali di Salerno, per le quali il dibattito è appena iniziato ma sembra escludere l’ipotesi di un cambio di tendenza, rispetto agli ultimi 30 anni di governo della città.