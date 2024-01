ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE-PER): “DISPARITA’ TRATTAMENTO MIGRANTI CON DDL ALBANIA”

“Una conseguenza del provvedimento di ratifica dell’accordo tra Italia e Albania sarà un’irragionevole discriminazione e una disparità di trattamento tra chi viene in Italia e coloro i quali in virtù del Protocollo verranno invece trasportati in terra albanese. C’è da considerare inoltre che la Corte Costituzionale albanese ha un vaglio anche preventivo e non solo successivo rispetto all’adozione dei provvedimenti e ha già aperto una procedura di verifica che si concluderà presto. Lo slittamento nel tempo sarebbe nello specifico di tre mesi con i termini che spireranno il 6 marzo. Appare dunque una forzatura discutere la ratifica dell’accordo oggi”. Così il deputato di Azione-Per-Renew Europe Antonio D’Alessio esprimendo il voto favorevole alla pregiudiziale e alla richiesta di sospensiva in relazione alla ratifica dell’accordo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Share on: WhatsApp