ANTONIO IANNONE (FDI): “COMMISSIONE INCHIESTA RIFIUTI PRESENTERA’ A SALERNO RELAZIONE. IL CASO PERSANO”

“Desidero ringraziare la Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti per aver scelto Salerno per presentare la relazione e per quanto fatto con particolare riguardo alla grave vicenda del traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Tunisia culminato nel rogo di Persano. Nella diciottesima legislatura ho avuto l’onore di far parte della commissione e subito posi l’attenzione su una vicenda inquietante di una nave partita con un carico di rifiuti partita con una caratterizzazione falsa. La vicenda vide, oltre al sequestro, anche l’arresto di autorità del Governo tunisino. I rifiuti dopo lungo periodo di sequestro sulla banchina del porto di Sousse, furono rispediti al porto di Salerno e per decisione della Regione Campania che decise di stoccarli a Persano, dove furono dati alle fiamme poco prima della rimozione e della bonifica. Un drammatico rogo con grave danno all’ambiente e alla salute dei cittadini. Bisogna fare piena luce su questa storia andando fino in fondo sulle responsabilità anche della Regione Campania. Non si può chiudere una vicenda così come fosse stata una disgrazia, visto che ci sara’ certamente un esborso di denaro pubblico per pagare l’occupazione della banchina a Sousse durante il sequestro, il viaggio della nave di rientro a Salerno, la bonifica del rogo a Persano e lo smaltimento della bomba ecologica che il fallimento della SRA ha lasciato a Polla. Attendiamo con fiducia gli sviluppi dei lavori della Magistratura, ma un disastro così non può rimanere impunito. Intanto ringrazio il Presidente Morrone, la Senatrice Petrucci e tutta la Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti venuta a Salerno per la seconda volta in un anno.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del territorio salernitano.

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