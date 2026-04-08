CONSIGLIO REGIONALE. FABBRICATORE (FRATELLI D’ITALIA): “SOLIDARIETA’ A GENNARO SANGIULIANO”

“Grande solidarieta’ al collega ed amico Gennaro Sangiuliano con l’auspicio che la magistratura faccia presto chiarezza sull’autore o sugli autori della mail minacciosa che e’ stata inviata all’ex Ministro Sangiuliano, la quale rispecchia un clima violento ed intimidatorio che troppo spesso vede destinataria la nostra forza politica”.

E’ quanto afferma il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“Assistiamo ad un crescendo di toni ed espressioni violente rivolte al nostro Premier Giorgia Meloni e ad esponenti di FdI e tutto questo e’ gravissimo ed intollerabile così come lo e’, in generale, il ricorso alla violenza, verbale e non, con la quale si avvelena la nostra democrazia e la nostra società”- sottolinea Fabbricatore – che aggiunge: “respingiamo con tutte le nostre forze ogni atto violento ed intimidatorio ed auspichiamo che coloro che compiono questi atti vili e gravissimi siano chiamati a risponderne con le loro responsabilità”.