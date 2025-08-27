ANTONIO IANNONE (FDI): “REGIONALI, NEL CENTRO SINISTRA E’ FINITA LA FARSA”

“Dopo mesi di teatrino si è conclusa la farsa. Un vergognoso accordo al ribasso: il PD rinuncia al candidato Presidente, la Schlein rinuncia al rinnovamento nel suo Partito e il Movimento 5 stelle rinuncia alla sua declamata moralità accordandosi con il Partito dell’arrestato Alfieri, della sciolta Amministrazione Marino, delle tessere false. Tutto per un Fico Presidente. E De Luca? Che fine ha fatto la sua indisponibilità a sostenere un Presidente incapace? Che fine ha fatto la sua contrarietà al PD dove fanno carriera gli imbecilli? In cambio di un ruolo da travicello al figlio deputato vengono buttati a mare tutto i suoi uomini e i suoi propositi di rigore politico. Epilogo annunciato che pensando di sommare forze genererà solo una grande debolezza. Pensando di spartirsi poltrone ignorano la volontà dei Campani che vogliono cambiare veramente. Fratelli d’Italia e il centrodestra sono l’unica alternativa.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp