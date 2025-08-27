REGIONALI IN CAMPANIA. MISIANI (PD): “VERSO OK A FICO GRAZIE A ELLY SCHLEIN”

“In Campania andiamo nella direzione della candidatura di Roberto Fico, si vanno sciogliendo i nodi politici e si sciolgono perché si è impegnata in prima persona la segretaria Elly Schlein, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, io nella mia veste di commissario. Stiamo costruendo una larga coalizione in ottica di discontinuità, perché De Luca non può ricandidarsi e noi eravamo contrari al terzo mandato”. Lo ha detto Antonio Misiani della segreteria nazionale del Pd e commissario regionale del partito in Campania, intervenendo ad Agorà. “Io ho lavorato sin dall’inizio di mio mandato di commissario per l’unità del Pd e l’allargamento della coalizione a M5s e Sinistra italiana, che non erano nella maggioranza di Vincenzo De Luca”, ha concluso.

