REGIONALI IN CAMPANIA. MISIANI (PD): “VERSO OK A FICO GRAZIE A ELLY SCHLEIN”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“In Campania andiamo nella direzione della candidatura di Roberto Fico, si vanno sciogliendo i nodi politici e si sciolgono perché si è impegnata in prima persona la segretaria Elly Schlein, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, io nella mia veste di commissario. Stiamo costruendo una larga coalizione in ottica di discontinuità, perché De Luca non può ricandidarsi e noi eravamo contrari al terzo mandato”. Lo ha detto Antonio Misiani della segreteria nazionale del Pd e commissario regionale del partito in Campania, intervenendo ad Agorà. “Io ho lavorato sin dall’inizio di mio mandato di commissario per l’unità del Pd e l’allargamento della coalizione a M5s e Sinistra italiana, che non erano nella maggioranza di Vincenzo De Luca”, ha concluso.

Related Posts

Agosto 27, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “REGIONALI, NEL CENTRO SINISTRA E’ FINITA LA FARSA”

Agosto 26, 2025

VENETO, VERSO L’OK A FONTANA. PER LA CAMPANIA UN CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA

Agosto 26, 2025

PINA PICIERNO (PD): “GESTIONE OLIGARCHICA PD IN CAMPANIA MI LASCIA BASITA”