VENETO, VERSO L’OK A FONTANA. PER LA CAMPANIA UN CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA

Il puzzle delle candidature in Veneto ed in Campania va, oramai, componendosi: la Lega manterrà la Regione attualmente guidata da Luca Zaia con la candidatura di Lorenzo Fontana, attuale Presidente della Camera dei Deputati. Fontana, pronto a dimettersi per correre nella sua Regione, lascerebbe spazio a Montecitorio a Giorgetti, attuale Ministro dell’Economia che, a sua volta, lascerebbe la guida del MEF a Luca Zaia. Una catena istituzionale tutta a guida Lega che, chiaramente, aprirebbe un portone piu’ che una porta per la candidatura, in Campania, di un esponente di Fratelli d’Italia. Si parte, in questo caso, dal nome di Edmondo Cirielli, attuale Vice Ministro degli Esteri, che affronterebbe la campagna elettorale per la Campania mantenendo, comunque, il prestigioso incarico nel Governo di Giorgia Meloni. I tempi ? Si parla, con molta insistenza, degli inizi della prossima settimana anche perchè tanto in Veneto quanto in Campania è scontato che si voterà il 16 ed il 17 Novembre.