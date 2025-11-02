ANTONIO IANNONE (FDI): “SINDACI DELLA CAMPANIA, NON VOTATE PER CHI VI HA VIETATO DI CANDIDARVI”

“I Sindaci campani dovrebbero provare imbarazzo a votare e sostenere chi li ha resi incandidabili alla Regione. Ricordo che, in cambio del voto su una legge incostituzionale per il terzo mandato, e’ stata votata dal centrosinistra una legge elettorale regionale che ha espropriato tutti i sindaci campani del diritto di candidarsi al Consiglio Regionale. La loro testa e’ stata la moneta pagata ai consiglieri regionali uscenti. Sostenere oggi il centrosinistra, da Fico alle sue liste, sarebbe un’autoumiliazione. Per Fratelli d’Italia questa legge elettorale e’ da cambiare immediatamente, non si puo’ vietare il diritto alla candidatura agli Amministratori di prossimita’.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

Share on: WhatsApp