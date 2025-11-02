TERESA VASTOLA: “CON CASA RIFORMISTA E TOMMASO PELLEGRINO PER UNA REGIONE CHE FUNZIONI DAVVERO”

Continua, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale di Teresa Vastola, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista Casa Riformista, nella coalizione di centro sinistra che sostiene il nome di Roberto Fico. Ieri, a Teggiano, nel cuore del Vallo di Diano, per una iniziativa insieme al Consigliere Regionale uscente Tommaso Pellegrino.

“Con Casa Riformista e Tommaso Pellegrino”, scrive Teresa Vastola “stiamo portando avanti un progetto per una Campania che funzioni davvero: con una sanità efficiente, opportunità per i giovani e una politica vicina alle persone. Il cambiamento parte dal territorio, e insieme possiamo realizzarlo.”