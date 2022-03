ANTONIO ILARDI: “CREDITO IMPOSTA PER SETTORE TURISMO, UNA GRANDE BEFFA”

Hanno superato quota 5.469 le domande relative alle richieste di credito d’imposta e di finanziamenti a fondo perduto per le imprese ricettive a seguito del Bando pubblicato dal Ministero del Turismo, per un totale di contributi richiesti pari a 2.387.231.165 euro, di cui 2.141.986.725 euro in credito di imposta e 245.244.440 euro a fondo perduto. I dati sono contenuti nel report sull’andamento delle domande pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo e sono aggiornati alle ore 8,00 del 07/03/2022. Dal report si rileva che le richieste provengono prevalentemente dal Centro Nord (4.492) e in parte modesta dal Mezzogiorno (977). In base alle anagrafiche caricate a sistema, si attendono altre 2.500 domande. I fondi disponibili ammontano per il 2022 a 100 milioni di euro, meno del 5% delle risorse richieste dalle imprese.

“Il Bando, ampiamente pubblicizzato dal Ministro del Turismo e dal Governo, si conferma una vera e propria beffa per il settore più colpito dalla pandemia. Si rivela, infatti, il peggiore strumento di agevolazione per il turismo messo in campo negli ultimi decenni: decisamente fumoso per le sue finalità e oggettivamente inadeguato per dotazioni finanziarie. Peccato che agli allarmi lanciati nelle scorse settimane abbia fatto seguito solo la più bieca propaganda”.

Lo scrive il patron del Polo Nautico di Salerno Antonio Ilardi.