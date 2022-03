8 MARZO E POLITICA. SONIA ALFANO: “NOI DONNE SINDACO ABBIAMO UNA MARCIA IN PIU’ “

“Siamo in prima linea, come tutti i sindaci, da due anni a questa parte, ma riusciamo a conciliare famiglia, figli ed amministrazione. Noi donne Sindaco, non me ne vogliano i tanti colleghi maschi, abbiamo tutte una marcia in piu’.” Dal suo ufficio di San Cipriano Picentino, il Sindaco Sonia Alfano si prepara alla ricorrenza dell’8 marzo al lavoro, tra riunioni, incontri e delibere da preparare. “Sono la prima donna sindaco di San Cipriano Picentino e questo per me è stato un grande onore, ma i problemi dei cittadini e le difficoltà della macchina amministrativa sono le stesse, non dipendono dal sesso. Certo, un pizzico di pazienza in piu’ forse ce l’abbiamo noi donne, ma poi finisce anche quella. Scherzi a parte, oggi vorrei che fosse una giornata di riflessione per capire cosa ancora non funziona nella nostra società e perchè dobbiamo assistere ad un aumento dei casi di femminicidio. Da Sindaco e da donna sono molto preoccupata e credo che gli ultimi due anni, tra lockdown e crisi economica, abbiamo acuito le crisi all’interno delle famiglie, di cui, purtroppo, spesso le madri, le mogli e le compagne sono vittima”

Share on: WhatsApp