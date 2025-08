ANTONIO TAJANI (FI): “CANDIDATO PRESIDENTE, NON C’E’ INCONTRO IN AGENDA MA SIAMO A BUON PUNTO”

“Il centrodestra avrà candidati unici, non ci sono problemi all’interno del centrodestra. Sceglieremo i migliori al momento giusto. Domani ci vedremo però saremo a un evento istituzionale ad Ancona.

Adesso siamo impegnati nella campagna elettorale per le prime regioni dove si va a votare, che sono Marche e Valle d’Aosta. In tempo utile troveremo i candidati giusti. Ancora non si sa neanche quando si voterà, però non ci sono problemi”. Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani, parlando del futuro vertice dei leader del centrodestra sulle regionali.

“La differenza tra noi e la sinistra – ha detto ai giornalisti a Villa San Giovanni agli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia – è che la sinistra ogni volta deve trovare un accordo. Noi l’accordo l’abbiamo già in partenza perché il centrodestra non è un’alleanza elettorale, è un’alleanza strategica dal ’94. Andiamo uniti a livello nazionale a livello locale cosa che la sinistra non fa”.

“Ancora – ha detto Tajani – non abbiamo fissato incontri.

Abbiamo parlato una volta. Ora troveremo certamente i migliori candidati in tempo utile per Campania e Puglia, in Calabria già abbiamo Roberto Occhiuto, quindi per il Veneto e per la Toscana.

Siamo a buon punto, non vedo alcun problema nel centrodestra per la scelta dei migliori candidati. Sull’unità strategica del centrodestra non c’è mai stato né ci sarà mai alcun dubbio. Poi possiamo avere idee diverse su alcune questioni ma sulla strategia siamo assolutamente una coalizione coesa, compatta, quindi la sinistra si può rassegnare”.

