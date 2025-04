ANTONIO VISCONTI (ASI): “CON PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTI I NOSTRI TERRITORI CAMBIANO”

“Il nostro territorio sta cambiando: grazie a una pianificazione strategica e agli investimenti della Regione Campania gli agglomerati ASI di Salerno, Battipaglia, Cava, Fisciano, Mercato San Severino, Buccino, Oliveto, Palomonte, Contursi Terme, hanno registrato l’integrazione di ben 5.971 nuove risorse occupazionali.”

Lo scrive il Presidente del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti.

Questo risultato dimostra come infrastrutture eccellenti, investimenti mirati e un dialogo costante con il mondo imprenditoriale trasformino le nostre aree industriali in veri poli di sviluppo e opportunità. Una buona pianificazione è la chiave per un territorio felice e prospero. Il lavoro è la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani.