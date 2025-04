ELEZIONI UNISA. DATA LONTANA, LOIA VUOLE RESTARE IN CARICA FINO ALL’ULTIMO GIORNO

La data delle elezioni per il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno non è stata, ancora, fissata dal professore Decano, come prevede lo Statuto, ma le voci che arriva dall’Ateneo parlano di fine Agosto, con l’attuale Rettore Loia deciso a sfruttare fino all’ultimo giorno il periodo del suo mandato. Dopo aver avviato la campagna di ascolto tra i diversi Dipartimenti, proponendo, per la sua successione la docente Alessandra Petrone, il Rettore Loia pare essersi deciso a rinviare, quanto piu’ in là nel tempo, l’appuntamento con le urne. Una scelta strategica che, pero’, non pare aver fermato la campagna elettorale degli altri candidati alla carica di Rettore, pronti a presentare proposte alternative a come Unisa è stata gestita nel corso degli ultimi 6 anni. Sono molti i punti critici che, nelle ultime settimane, stanno emergendo con evidenza ed interessano la vita quotidiana di un Campus, come quello di Fisciano, che resta una delle strutture piu’ accoglienti, almeno sulla carta, di tutto il Sud Italia.

