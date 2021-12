ANTONIO VISCONTI (ASI): “CONGRATULAZIONI A GIOSY ROMANO, NEO COMMISSARIO ZES IN CAMPANIA”

“Congratulazioni al neo commissario Zes Campania e presidente dell’Asi di Napoli, Giosy Romano. Siamo certi che con la sua esperienza e grande competenza la Campania potrà cogliere al meglio tutte le opportunità della Zes.” La nomina del Presidente Romano a Commissario Zes è motivo di orgoglio per tutto il sistema delle Aree di Sviluppo Industriali Campane e rappresenta un riconoscimento per il lavoro fatto dalle Asi tutte in questi anni e uno stimolo per lavorare ancora di più e meglio per favorire ogni occasione di sviluppo per il nostro sistema industriale: così il Presidente Asi Salerno Antonio Visconti.

