NOCERA SUPERIORE. FABBRICATORE E PAGANO: “COMPLIMENTI AD AMATO, TRA UN ANNO IN CONSIGLIO PROVINCIALE”

I consiglieri comunali di Nocera Superiore, Giuseppe Fabbricatore e Franco Pagano rivolgono i più sinceri auguri all’amico Carmine Amato per lo straordinario risultato ottenuto alle elezione provinciali appena concluse, risultato che gli consentirà di sedere presso gli scranni di Palazzo Sant’Agostino tra 12 mesi.

“Teniamo a precisare, laddove ce ne fosse bisogno, che il nostro percorso, di vita prima che politico, si è sempre distinto per lealtà e coerenza, valori che vanno oltre logiche di inciucio e malelingue che talvolta caratterizzano la vita nella nostra Città. Il nostro è un rapporto fraterno che ha sempre messo e sempre metterà al centro l’amore per Nocera Superiore; l’invidia e la cattiveria non faranno mai parte della nostra visione. Ad Maiora semper” Carmine.