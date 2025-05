ANTONIO VISCONTI (FICEI): “AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO CEO STELLANTIS ANTONIO FILOSA”

“Le più vive congratulazioni ad Antonio Filosa per il prestigioso incarico alla guida di Stellantis. La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia intera e in particolare per il Mezzogiorno, di cui è originario”.

Così Antonio Visconti, presidente nazionale della Ficei (Federazione Italiana dei Consorzi Industriali) e presidente del Consorzio ASI di Salerno, saluta l’insediamento del manager nato a Napoli nel 1973, già protagonista di una brillante carriera nel gruppo Fiat prima e in Stellantis poi.

“Filosa – prosegue Visconti – ha dimostrato, in ogni incarico ricoperto, una straordinaria capacità di visione e leadership. Siamo certi che anche nel nuovo ruolo di ceo saprà mettere a frutto la sua esperienza e l’attenzione al dialogo con territori, sindacati e filiera produttiva”.

“Ci auguriamo – sottolinea il presidente Ficei – che il nuovo amministratore delegato abbia a cuore le sorti degli stabilimenti del Sud Italia, a partire da Pomigliano d’Arco e Melfi, che rappresentano non solo un presidio occupazionale fondamentale, ma anche un motore insostituibile per la crescita di intere economie locali”.

“La filiera dell’automotive meridionale – conclude Visconti – regge da sola livelli occupazionali e produttivi di primaria importanza. È necessario investire nel rilancio e nell’innovazione di questi siti, sostenendo la competitività dell’intero sistema industriale del Sud. La nomina di Filosa può essere l’occasione giusta per inaugurare una nuova stagione di sviluppo, responsabilità sociale e valorizzazione dei territori”.