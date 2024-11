APPROVATA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN CAMPANIA: RESTA SBARRAMENTO AL 2,5% E STOP AI SINDACI DI TUTTI I COMUNI

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la nuova Legge Elettorale, il sistema di regole che accompagnerà l’intero mondo della politica regionale verso l’appuntamento con le elezioni del prossimo anno. Il testo è stato approvato dall’assemblea cosi’ come era stato licenziato dalla Commissione Statuto nella serata di sabato scorso.

Viene introdotta la soglia di sbarramento regionale del 2,5% per accedere alla assegnazione dei seggi all’interno delle liste. Tradotto in parole semplici significa ottenere qualcosa come 70.000 voti in tutte e 5 le circoscrizioni provinciali. A differenza di quanto accaduto negli anni passati, ciascun partito dovrà mettere in campo liste equilibrate e competitive in tutti i territorio.

Approvato lo stop alla candidatura per tutti i Sindaci in carica, salvo che gli stessi non si dimettano dall’incarico almeno tre mesi prima delle elezioni Regionali. Nella precedente legge elettorale della Regione Campania la incandidabilità non era estesa ai Sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Ok dal Consiglio Regionale anche alla norma sul Consigliere Sospeso che consentirà al Consigliere Regionale nominato assessore di evitare le dimissioni ma di andare in sospensione fino al termine dell’incarico.