APRE A SALERNO LA CASA DEMOCRATICA CON SANDRO RUOTOLO, ANNA PETRONE E FEDERICO CONTE

“Il 20 giugno a Salerno apriremo la “Casa democratica”: uno spazio politico aperto, un’agorà dove discutere, confrontarsi, costruire insieme l’ alternativa alla destra, per rimettere al centro la politica vera, quella fatta di idee, valori e partecipazione.”

Lo dichiarano l’europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo e la dirigente del Partito Democratico Anna Petrone.

Salerno ha bisogno di voltare pagina.

La Casa democratica sarà il punto di riferimento per chi crede nella giustizia sociale, nei diritti civili, nella lotta alle disuguaglianze economiche, territoriali, di genere.

Uno spazio plurale. Abbiamo sempre detto che come Partito Democratico abbiamo bisogno di confrontarci con la società civile e che la società civile ha bisogno di confrontarsi con la buona politica.

La Casa democratica può diventare un luogo aperto alla società civile e alle altre forze di opposizione.

Non sarà, insomma, un circolo parallelo del Partito Democratico ma un segnale. Un modo per tornare a parlare con il nostro popolo, per ricostruire quel legame sentimentale che ci tiene insieme. Tocca a noi aprire una nuova stagione.