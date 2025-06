ANTONIO VISCONTI (FICEI): “I CONSORZI INDUSTRIALI NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO”

Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 11, presso l’Aula Plenaria “Marco Biagi” del CNEL – Villa Lubin (viale Davide Lubin 2, Roma), si terrà il convegno “I Consorzi industriali nell’ordinamento giuridico – Costruzione e presentazione della Banca Dati”, promosso dalla FICEI (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione) con il patrocinio del CNEL.

L’evento segna un importante momento di confronto tra esperti del diritto, accademici, giuristi del lavoro e rappresentanti istituzionali sulla natura giuridica dei Consorzi industriali e sui limiti tra funzione pubblica e operatività privatistica, alla luce della normativa vigente. Fulcro dell’incontro sarà la presentazione della nuova Banca Dati Giuridica FICEI, uno strumento pensato per offrire una mappatura aggiornata, verticale e funzionale della giurisprudenza, della normativa e dei poteri riconosciuti ai Consorzi in quanto enti pubblici economici.

Un’iniziativa innovativa per i Consorzi

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con gli interventi dell’on. Renato Brunetta, Presidente del CNEL, Andrea Ferroni, Direttore Generale FICEI, e Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di Missione della ZES Unica.

Alle 11.30 sarà presentata ufficialmente la Banca Dati Giuridica FICEI, frutto di anni di lavoro e progettazione, con una struttura pensata appositamente per le esigenze dei Consorzi. Essa rappresenta un unicum informativo: una piattaforma tematica in grado di raccogliere e restituire – con coerenza normativa e giurisprudenziale – le complessità dell’azione consortile. Vi confluiscono dati e orientamenti su tematiche cruciali come gli espropri e le riacquisizioni, i poteri autoritativi nella pianificazione territoriale, l’imposizione tributaria sulle infrastrutture, le questioni giuslavoristiche e le recenti evoluzioni normative come il d.lgs. n. 36/2023 sugli appalti.

Giurisdizione, fiscalità, lavoro: riflessioni autorevoli

Alle ore 12.00 si aprirà la tavola rotonda “I Consorzi Industriali nell’ordinamento giuridico: spunti di riflessione” con tre relatori di alto profilo: Sergio De Felice, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Giuseppe Melis, Professore Ordinario di Diritto Tributario alla LUISS Guido Carli; e Marco Giardetti, avvocato giuslavorista. Le loro analisi si focalizzeranno sui profili giuridici complessi dei Consorzi, sulla distinzione tra finalità pubblicistiche e attività privatistiche, nonché sulle sfide connesse all’evoluzione normativa in ambito industriale e territoriale.

Le conclusioni e la visione futura

Le conclusioni dell’incontro, previste per le ore 12.45, saranno affidate al Presidente della FICEI Antonio Visconti, che ha fortemente voluto questo progetto e la sua apertura alla comunità dei Consorzi italiani.

“Questa Banca Dati – dichiara Visconti – è un traguardo strategico per la FICEI e per tutti i Consorzi industriali italiani. Non si tratta solo di uno strumento di raccolta giurisprudenziale, ma di un ecosistema di conoscenze costruito su misura per chi governa l’industrializzazione dei territori. Vogliamo fornire ai nostri associati una bussola chiara per orientarsi tra le funzioni pubbliche di interesse generale e le attività imprenditoriali, con l’ambizione di far crescere la cultura giuridico-istituzionale che deve guidare le scelte di chi lavora ogni giorno per lo sviluppo economico del Paese.”