SANITA’ IN CAMPANIA. DE LUCA CHIEDE AL MINISTRO SCHILLACI DI USCIRE DA PIANO DI RIENTRO

“Oggi i risultati di esercizio a livello nazionale vedono quattro Regioni con il bilancio sanitario in attivo: Campania, Lombardia, Veneto e Marche. Mi rivolgo al ministro Schillaci per dirgli che ci sono tutte le condizioni per superare il piano di rientro, anche perche’ contestualmente al risanamento finanziario abbiamo raggiunto gli obiettivi sulla prevenzione territoriale e ospedaliera”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla prima edizione degli Stati generali della prevenzione, che si sono aperti a Napoli alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ci aspettiamo, dunque – sottolinea De Luca rivolgendosi al ministro Schillaci – che sia superato il piano di rientro, che produce rigidita’ che si riversano sulle prestazioni da dare ai nostri concittadini”. Per De Luca la Campania “ha dato prova di rigore spartano nella gestione del suo bilancio, anche perche’ dobbiamo pagare fino al 2041 i debiti che abbiamo ereditato. Un delitto verso le nuove generazioni”.

