DE LUCA ED IL TERZO MANDATO: AL LAVORO PER UNA COALIZIONE SENZA PARTITI

De Luca ha deciso, fino a quando non sarà chiarita la vicenda del Terzo Mandato e di una possibile legge approvata, entro il prossimo 10 Agosto dal Parlamento, di lavorare sulla ipotesi di una candidatura solitaria, composta solo da liste civiche. Si lavora, insomma, su quel che è certo perchè l’impressione è che tutti partiti del Campo Largo risponderanno alla chiamata alle armi di Elly Schlein al fianco di Roberto Fico. E quindi, in campo, in caso di ok sul terzo mandato, De Luca ci andrà con le liste A TESTA ALTA e CAMPANIA LIBERA. C’è, addirittura, chi ipotizza che l’attuale Presidente della Regione Campania possa affrontare la sfida per le Regionali 2025 con una sola lista, puntando, ovviamente, sulla qualità dei candidati ed anche sulla sua capacità di attrarre il voto dei campani.

Share on: WhatsApp