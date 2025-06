A SOLOFRA SINDACI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO E SALERNO PER SAN MICHELE

Su invito del Sindaco di Solofra Moretti, questa mattina, numerosi sindaci della Provincia di Salerno, tra cui il Presidente facente funzioni dell’Anci Campania Francesco Morra ed altri della Provincia di Avellino, hanno reso un tributo a San Michele Arcangelo, protettore del Comune di Solofra.

“Questa mattina” scrive Francesco Morra, ” ho avuto l’onore di partecipare, in qualità di Sindaco di Pellezzano e Presidente f.f. di ANCI Campania, ai solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Città di Solofra. Accolto con grande calore dal Sindaco di Solofra Nicola Moretti, ho preso parte al corteo istituzionale, rappresentando l’Associazione dei Comuni Campani, con particolare attenzione ai colleghi della provincia di Avellino. Un momento di forte identità e coesione, che testimonia quanto le tradizioni civili e religiose siano ancora oggi il cuore pulsante delle nostre comunità. Ringrazio l’amministrazione comunale di Solofra per l’invito e la splendida accoglienza.”