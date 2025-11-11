ARCHIVIAZIONE PER LUCA CASCONE NELL’INCHIESTA SU FONDOVALLE CALORE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il pubblico ministero ha depositato ieri la richiesta di archiviazione per tutte le contestazioni che erano state mosse a carico del consigliere regionale Luca Cascone poco più di un anno fa (reati di turbativa d’asta e associazione a delinquere per le opere della Fondo Valle Calore e della strada Aversana).

A comunicarlo è lo stesso Cascone sui social. “Questa richiesta – scrive il consigliere uscente e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista “A Testa Alta” – arriva nel pieno di una campagna elettorale che era già iniziata in modo particolarmente difficile per le tante parole inutilmente spese da avversari e compagni di coalizione poco corretti. Da questa mattina la campagna resta impegnativa, ma la sentirò sicuramente più leggera”. Oltre a un pensiero alla famiglia e a quanti lo hanno sostenuto in questi mesi definiti “durissimi”, Cascone aggiunge una riflessione generale: “Si può affrontare tutto questo perché si lavora costantemente per superare i problemi e realizzare le opere? Purtroppo lo sappiamo, queste vicende, soprattutto per chi è impegnato pubblicamente, danno ossigeno ai calunniatori che fanno dell’invidia e dell’odio la propria linfa vitale. Come ho sempre fatto, ad ognuno di loro ho risposto e continuerò a rispondere con i fatti e la serietà del mio lavoro, perché A TESTA ALTA è veramente lo slogan più corretto che ci contraddistingue”.

Related Posts

Novembre 11, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA: “ABBIATE FEDE”

Novembre 11, 2025

MARIAROSARIA VITIELLO (CASA RIFORMISTA): “INVESTIRE NEI GIOVANI È LA PRIORITÀ PER IL FUTURO DELLA CAMPANIA”

Novembre 11, 2025

LUCIA VUOLO (LEGA): “SIAMO UN PARTITO NAZIONALE, BASTA CON POLEMICHE STERILI”