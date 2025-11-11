REGIONALI IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA: “ABBIATE FEDE”

“Nella battaglia politica ci si può scontrare anche in maniera forte, violenta, ma non si può mancare di rispetto al lavoro fatto. Non si può cancellare la realtà perché questo significa offendere le centinaia di persone che quel lavoro lo hanno fatto e portato avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione, questa mattina, a Salerno di 26 autobus per il trasporto pubblico locale. Il governatore, poi, a margine, ai giornalisti che hanno chiesto un suo commento sulle prossime regionali ha risposto: “Abbiate fede”.

