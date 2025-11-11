ADOLFO URSO: “IN CAMPANIA VINCEREMO LE ELEZIONI COME ACCADUTO NELLE MARCHE”

“In Campania il centrodestra vince le elezioni regionali come è già accaduto nelle Marche. Una regione tradizionalmente di sinistra, che faceva parte del quadrilatero con Emilia-Romagna, Umbria, Toscana storicamente del partito comunista italiano”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’incontro pubblico a Napoli con il candidato di Fdi alle regionali Gennaro Sangiuliano.

“Nelle Marche – ricorda Urso – l’amico Acquaroli era dato in svantaggio, tutti pronosticavano il successo del candidato del campo largo che però in campagna elettorale si è ristretto ogni giorno di più e alla fine non solo Acquaroli ha vinto con grande sorpresa dei sondaggisti, ma con un margine così grande da far andare in crisi il campo largo che è diventato il piccolo campo.

Io penso che questo possa accadere anche qui in Campania, perché Edmondo Cirielli a differenza del suo candidato antagonista può garantire il buongoverno, come ha dimostrato di poter fare in questi tre anni in cui ha amministrato il commercio con l’estero, così da consentire alla Campania di continuare e migliorare il riscatto sociale ed economico che noi notiamo da quanto abbiamo spezzato le catene della rassegnazione e del clientelismo abolendo il reddito di cittadinanza. Da quel momento la Campania si è rialzata con orgoglio e penso che con Gennaro Sangiuliano, Edmondo Cirielli, con Fratelli d’Italia e il centrodestra possa esprimersi al meglio e guidare al meglio il riscatto del nostro Mezzogiorno. Noi abbiamo fiducia in artigiani, lavoratori, commercianti, chiunque produca in questa regione è consapevole che può tornare ad essere un esempio e un modello anche a livello europeo”.

