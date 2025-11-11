IL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER LA PARITA’ DI GENERE

Il Gruppo FS ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, confermando il proprio impegno nel promuovere una cultura aziendale inclusiva, equa e rispettosa delle diversità.

La Certificazione (UNI/PdR 125:2022) è stata rilasciata dall’ente accreditato Bureau Veritas a seguito di un processo di misurazione e rendicontazione di un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi in grado di guidare il cambiamento delle politiche per la parità di genere delle aziende. Sei gli ambiti specifici di valutazione: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

“La Certificazione ottenuta è il risultato dell’impegno del Gruppo nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e nel quale ciascuna delle nostre persone possa esprimere la propria unicità” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma – “Il Piano Strategico 2025-2029 con investimenti pari a 100 miliardi di euro, prevede l’inserimento di 20mila nuove risorse con un’ulteriore spinta alla crescita sostenibile, attenta ai diritti individuali, al welfare e a nuovi strumenti per il supporto alla genitorialità e alla salute. In questo scenario il Gruppo punta a superare una vista dei ruoli legata al genere grazie ad una presenza femminile in costante crescita anche nei ruoli tecnici e grazie a un percorso costante nel tempo che punta a garantire pari opportunità di emersione del talento e a contrastare il divario retributivo di genere”.

FS promuove una cultura fondata sull’equità tra i generi attraverso la definizione di obiettivi strategici, la formazione continua e l’integrazione dei principi di parità nei processi decisionali e organizzativi. Il Gruppo si impegna costantemente a garantire l’equità di genere in tutte le fasi del ciclo di vita lavorativa e favorire l’accesso imparziale a percorsi di carriera, formazione e sviluppo, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati.

Il Gruppo FS punta, inoltre, a monitorare e ridurre il gender gap retributivo e sostenere la genitorialità condivisa, promuovendo un equilibrio armonico tra vita professionale e personale. Adotta tolleranza zero verso ogni forma di molestia, attraverso l’attivazione di presìdi dedicati e di iniziative abilitanti per riconoscere e contrastare violenze, soprusi e discriminazioni. Dal 2017, il Gruppo si è dotato del proprio Codice di Condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dal 2020 ha istituito la figura della Consigliera di Fiducia e aperto uno sportello di ascolto a supporto di tutti i lavoratori e lavoratrici e attivo per la prevenzione delle molestie