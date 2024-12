ARRESTO ALFIERI, DUE MESI DAL BLITZ: 60 GIORNI DALLA SOSPENSIONE DALLA PROVINCIA E DAL COMUNE DI CAPACCIO

Sono già trascorsi due mesi dall’arresto di Franco Alfieri, Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Capaccio, sospeso dalla Prefettura di Salerno, oggi agli arresti domiciliari. Dalla mattinata del 3 Ottobre Alfieri è fuori dalle istituzioni – ed anche dalla politica considerato il provvedimento di sospensione disposto dal Partito Democratico nei suoi confronti – con la Provincia di Salerno che si è ritrovata in una situazione mai vissuta in precedenza, con un traumatico passaggio di consegne al Vice Presidente Giovanni Guzzo. Situazione ancora piu’ complessa a Capaccio Paestum dove l’amministrazione comunale, guidata dal Vice Sindaco, sta vivendo un momento difficile, con il ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti. Intanto, Alfieri attende di conoscere le motivazioni del Tribunale del Riesame che, revocando l’arresto in carcere gli ha concesso i domiciliari: l’obiettivo è quello di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento di ogni forma di limitazione della libertà personale.

