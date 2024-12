REGIONE CAMPANIA. LE DIMISSIONI DI DE LUCA, IL TERRORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA

C’è aria pesante in Consiglio Regionale, proprio in questi giorni, perchè l’avvicinarsi della discussione della Legge di Bilancio rende piu’ prossimo la possibile svolta nella vicenda delle elezioni Regionali in Campania ovvero le dimissioni anticipate di De Luca. I rapporti tra Palazzo Santa Lucia ed i vertici nazionali del Pd sono sempre piu’ tesi e dopo la vicenda dell’esclusione dai tesserati del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero non è escluso che possano arrivare altri provvedimenti. Tutto sarà piu’ chiaro il prossimo 14 Dicembre quando, a Roma, si svolgerà l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico: a quel punto De Luca avrà tutti gli elementi per decidere se staccare la spina a fine anno, anticipando le elezioni regionali a Marzo, lasciando i consiglieri regionali di maggioranza nel terrore di affrontare una campagna elettorale breve, intensa e senza tanti mesi di lavoro all’interno del Consiglio Regionale.

