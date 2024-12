IL VICE MINISTRO ALLE FINANZE MAURIZIO LEO: “APPROVATA NORMA PER RIDUZIONE IRPEF ED IRES”

Oggi è stato approvato in via definitiva un ulteriore decreto legislativo della riforma fiscale. “Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali”. Ad annunciarlo in una nota, al termine del Consiglio dei ministri, è il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

“Con questo decreto – conclude Leo – il governo continua il cammino verso la costruzione di un fisco più moderno ed efficiente, confermando l’impegno preso con i cittadini per una riforma strutturale in linea con le esigenze del Paese e delle imprese. Questo è il 14mo decreto legislativo approvato in via definitiva a cui si aggiungono i tre testi unici già pubblicati in Gazzetta Ufficiale”.