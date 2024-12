SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “TANTE LE OPERE PUBBLICHE AVVIATE SUL TERRITORIO”

San Valentino Torio, un cantiere aperto. Sono, infatti, numerose le opere pubbliche avviate sul territorio dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Strianese che, a partire dal 7 Gennaio del prossimo anno, darà il via anche a nuovi interventi per le opere di rigenerazione urbana del centro storico a partire dalla frazione Casatori e da Vico San Giuseppe.

In corso tante opere pubbliche sul territorio comunale di San Valentino Torio;

1) efficientamento energetico dell’ impianto di pubblica illuminazione;

2) ristrutturazione del centro di raccolta di Via dell’ Ecologia;

3) Miglioramento della rete fognaria di Via Vetice per ridurre il dissesto idrogeologico dovuto agli allagamenti;

4) Ristrutturazione e riqualificazione del Campo Sportivo Comunale;

5) Realizzazione impianto fognario lungo il canale Fosso Imperatore (con Gori, Eic e Regione Campania).