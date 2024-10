ARRESTO ALFIERI, GLI SCENARI POSSIBILI: DIMISSIONI, REGGENZA DEL VICE O COMMISSARIAMENTO

E’, soprattutto, in Provincia, a Palazzo Sant’Agostino, che la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Presidente Franco Alfieri sta suscitando preoccupazioni, soprattutto all’interno del Gruppo del Partito Democratico. Al momento non è stata ancora fissata una riunione ma, già nella giornata di lunedi’, i consiglieri provinciali potrebbero ritrovarsi nella sede di Via Manzo per stabilire, insieme al Segretario Vincenzo Luciano, una linea politica da seguire. Tutto, comunque, dipende da quello che accadrà nell’iter giudiziaria di Alfieri che potrebbe, per motivi di strategia processuale, anche optare per le dimissioni, tanto da Sindaco di Capaccio quanto da Presidente della Provincia, aprendo in questo modo la strada alle nuove elezioni per l’elezione del solo Presidente. Se questo non dovesse accadere e dovesse permanere l’impossibilità di Alfieri a guidare Comune di Capaccio e Provincia, scatterebbe la sospensione, disposta dalla Prefettura, che per Palazzo Sant’Agostino significa reggenza a tempo del Vice Presidente fino alla convocazione di nuove elezioni. Infine, qualora ce ne fossero i presupposti, il Ministero dell’Interno, su indicazione della Prefettura di Salerno, potrebbe anche decretare il Commissariamento dell’Ente Provincia, fino alla convocazione di nuove elezioni.

