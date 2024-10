ARRIVA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE: SBARRAMENTO AL 3%, STOP A TUTTI I SINDACI E NOVITA’ PER GLI ASSESSORI

Il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Mario Casillo è il primo firmatario della legge che prevede una serie di importanti modifiche all’attuale Legge Elettorale per il Consiglio Regionale della Campania. La prima novità, già preannunciata nei mesi scorsi, è quella dello sbarramento per tutte le liste al fine di accedere alla distribuzione dei seggi.

Nel testo presentato in Commissione, è previsto una asticella al 3% su base regionale ma, secondo molte voci che giungono da Napoli, il limite, nel corso della discussione, è destinato ad aumentare ed a raggiungere il 4%.

Altra importante novità è quella della incandidabilità per tutti i Sindaci in carica e, non solo, come previsto fino ad oggi, per quelli dei Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Disegno di Legge Casillo chiude, in poche parole, la porta delle elezioni regionali a tutti i Sindaci in carica, a prescindere al numero dei residenti.

Infine, la Legge di Modifica prevede che il Consigliere Regionale eletto che viene nominato Assessore non debba dimettersi ma, per il periodo in cui ricopre l’incarico esecutivo, rimane sospeso. E, cosi’, in caso di revoca della nomina ad assessore o di dimissioni, lo stesso rientra all’interno del Consiglio Regionale.

Il testo è stato già inviato in Commissione Statuto e, con ogni probabilità, seguirà lo stesso iter della Legge Salva De Luca sul terzo mandato.