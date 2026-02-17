ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO ED ANCI CAMPANIA INSIEME PER LO SVILUPPO TURISTICO E LE DMO

Si è svolta, presso l’Auditorium della Regione Campania, la riunione operativa tra l’assessore regionale al turismo Enzo Maraio ed ANCI Campania, con il Presidente Francesco Morra, dedicata alle DMO e allo sviluppo turistico territoriale.
Un momento di confronto concreto e partecipato con i Sindaci e gli amministratori locali, finalizzato a costruire una programmazione condivisa e rafforzare una vera logica di sistema tra Regione e Comuni.

Al centro del dibattito:
superamento della parcellizzazione degli interventi
 coordinamento delle iniziative locali con la strategia regionale
 rafforzamento delle DMO come strumenti di governance
 destagionalizzazione dei flussi turistici
 valorizzazione integrata delle identità territoriali
L’incontro ha confermato la volontà comune di lavorare in maniera strutturata per rendere il turismo una leva stabile di sviluppo economico e sociale, capace di generare opportunità diffuse e non concentrate in pochi periodi dell’anno.
Il confronto di oggi con ANCI Campania segna un passaggio importante. Siamo sulla strada giusta: quella del dialogo istituzionale e della programmazione condivisa secondo gli auspici dello stesso presidente Roberto Fico. Solo superando frammentazioni e logiche isolate possiamo costruire opportunità per tutti i territori e rafforzare l’attrattività complessiva della Campania.

